زيدان ورؤساء المحاكم الاستئنافية بكردستان يبحثان الاشكاليات القانونية بين المركز والاقليم

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله رؤساء المحاكم الاستئنافية في كردستان الاشكاليات القانونية بين المركز والأقليم.
وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل رؤساء محاكم استئناف اربيل وسليمانية ودهوك بمناسبة حضورهم اجتماع اللجنة القضائية المشتركة بين المركز والاقليم لمعالجة الاشكاليات القانونية التي تخص عمل المحاكم في عموم العراق".
وبحسب البيان، "حضر الاجتماع رئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم استئناف نينوى وكركوك".