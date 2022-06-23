زيدان ورؤساء المحاكم الاستئنافية بكردستان يبحثان الاشكاليات القانونية بين المركز والاقليم

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل رؤساء محاكم استئناف اربيل وسليمانية ودهوك بمناسبة حضورهم اجتماع اللجنة القضائية المشتركة بين المركز والاقليم لمعالجة الاشكاليات القانونية التي تخص عمل المحاكم في عموم العراق".وبحسب البيان، "حضر الاجتماع رئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم استئناف نينوى وكركوك".