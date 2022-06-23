الجبوري لنقيب الصحفيين: الأسرة الصحفية قدمت تضحيات كبيرة لإيصال رسالتها المهنية الى العالم

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عضو مجلس النواب رئيس حزب الجماهير العراقية احمد عبد الله الجبوري ابو مازن زار نقابة الصحفيين العراقيين لتقديم التهنئة لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لمناسبة أعادة انتخابه والذكرى السنوية للعيد الوطني للصحافة العراقية ".وعبر "ابو مازن"، بحسب البيان عن "سعادته لزيارتة الى نقابة الصحفيين العراقيين وابدى إعجابه بالنجاحات الكبيرة التي حققتها نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي سجل حضوراً متميزاً وفاعلاً على الساحة المحلية والعربية والدولية وأكد ان الأسرة الصحفية قدمت التضحيات الكبيرة من اجل إيصال رسالتها المهنية وصوتها الحر الى الرأي العام العالمي وجدد دعمه ومساندته لنقابة الصحفيين العراقيين لمواقفها الوطنية المستقلة ".من جانبه، قدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها الإعلامية المرتبطة بها والتي استطاعت نقل الصورة المشرقة للعراق الى العالم .وتجول الجبوري والوفد المرافق له في أروقه النقابة وعبر عن إعجابه بالتطور العمراني والمهني الذي شهدته نقابة الصحفيين العراقيين"، وفق البيان.