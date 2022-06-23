جرس البرلمان يرن لدعوة النواب إلى دخول الجلسة "الاستثنائية" – عاجل

السومرية نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بأن جرس البرلمان بدأ يرن لدعوة النواب إلى دخول الجلسة الطارئة الاستثنائية.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جرس البرلمان قرع، لدعوة النواب إلى دخول الجلسة الاستثنائية".



