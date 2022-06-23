البرلمان يبدأ إكمال التصويت على التعديلات النظام الداخلي للمجلس

السومرية نيوز – بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، البدء باكمال التصويت على تعديلات النظام الداخلي.



وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان بدأ باكمال التصويت على تعديلات النظام الداخلي للمجلس".