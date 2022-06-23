التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان الاستثنائية لهذا اليوم

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته الاستثنائية اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 202 نائب لتأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء الجدد والتصويت على تعديل نظامه الداخلي اثر تقديم طلبين لرئيس المجلس مشفوعة بتواقيع 50 نائبا لعقد الجلسة".وأضاف البيان، أن "المجلس صوت على اكمال تعديلات مواد النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرارها بضمنها إلغاء عبارة هيئة الرئاسة وجعلها الرئيس ونائبيه وحذف عبارة عضو هيئة الرئاسة وتبديلها بعبارة الرئيس او احد نائبيه، إضافة الى تعديل اختصاصات عدد من اللجان النيابية المتعلقة بطبيعة عملها".وتابع، "بعدها، أدى 64 نائبا من أصل 73 من البدلاء اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسماءهم من قبل رئيس المجلس".وأوضح، أن "النائب احمد الاسدي تلا بيانا أشار فيه الى اتفاق الكتل السياسية في اجتماع عقد اليوم على معالجة الاثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات التي كان من اخطرها الارهاب الداعشي والحاجة الملحة لتحقيق الامن والاستقرار"، مبينا ان "الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والاشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع".وأكد البيان، "أهمية المرحلة الحالية والتعهد بأن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها، إضافة الى التذكير باحترامهم لقرار الكتل الصدرية".وختم بيان مجلس النواب، أنه "بعد ذلك تقرر رفع الجلسة الاستثنائية لهذا اليوم".