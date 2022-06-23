السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء في مجلس النواب - عاجل

وقال مراسلنا، إن "64 نائباً من أصل 73 من البدلاء أدوا اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم".
وأضاف، أن اسماء النواب البدلاء وقوائمهم جاءت كالآتي:
كريم عليوي الصكر/ تحالف الفتح
فاطمة حسين المساعدي/ مستقلة
سعد عواد التوبي/ مستقلة
زينب رحيم الجياشي/ كتلة النهج الوطني
ذكرى الرديني/ تحالف قوى الدولة
حسن سالم/ تحالف الفتح
سعود الساعدي/ كتلة حقوق
كفاح السوداني/ كتلة امتداد
علي الحميداوي/ تحالف قوى الدولة
جبار الكناني/ كتلة حقوق
قحطان عدنان كامل/ تحالف الفتح
مهدية اللامي/ تحالف العقد الوطني
حسين مؤنس/ كتلة حقوق
زينب الموسوي/ تحالف الفتح
علاوي نعمة/ تحالف قوى الدولة
صائب الحجام/ كتلة امتداد
شذى العزاوي/ تحالف تقدم
عباس الجبوري/ تحالف العقد الوطني
انسجام الغراوي/ تحالف قوى الدولة
حسين حبيب/ مُستقل
حميد الزاملي/ تحالف الفتح
كامل العكيلي/ كتلة قادمون
فاتن القرغولي/ كتلة امتداد
علي الفياض/ائتلاف دولة القانون
سهيلة الساعدي/ كتلة تيار الفراتين
معين الكاظمي/ تحالف الفتح
حمد الموسوي/ التحالف المدني
نهال الجعفر/ تحالف تقدم
ياسين غباوي/ مستقل
علي المكصوصي/ كتلة العراق الوطنية
حيدر حامد/ تحالف العقد الوطني
اسعد الحموزي/ ائتلاف دولة القانون
فاطمة البوفياض/ كتلة النور
عامر عبد الجبار/ كتلة الفاو زاخو
سارة الصالحي/ تحالف تصميم
طاهر البطاط/ تحالف تصميم
هيثم الزركاني/ مستقل
هاتف المشعل/ تحالف تصميم
نادية العبودي/ كتلة حقوق
انتصار المالكي/ تحالف قوى الدولة
امل الناصري/ تحالف الفتح
وليد السهلاني/ تحالف الفتح
هيفاء الخليف/ كتلة المحافظون
كاظم المغصوب/ مستقل
زينب الخزرجي/ تحالف قوى الدولة
علا الشناوه/ تحلف الفتح
حسين الاسدي/ كتلة النهج الوطني
هدى السعيدي/ كتلة قادمون
محسن العامر/ كتلة حقوق
دنيا الشمري/ مستقلة
طالب الياسري/ ائتلاف دولة القانون