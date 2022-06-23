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السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء في مجلس النواب - عاجل

سياسة

2022-06-23 | 08:24
السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء في مجلس النواب - عاجل
12,045 مشاهدة

السومرية نيوز - سياسة

تنشر السومرية نيوز، أسماء النواب البدلاء في مجلس النواب، بعد تأديتهم اليمين الدستورية في جلسة البرلمان لليوم الخميس.

وقال مراسلنا، إن "64 نائباً من أصل 73 من البدلاء أدوا اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم".

وأضاف، أن اسماء النواب البدلاء وقوائمهم جاءت كالآتي:

كريم عليوي الصكر/ تحالف الفتح
فاطمة حسين المساعدي/ مستقلة
سعد عواد التوبي/ مستقلة
زينب رحيم الجياشي/ كتلة النهج الوطني
ذكرى الرديني/ تحالف قوى الدولة
حسن سالم/ تحالف الفتح
سعود الساعدي/ كتلة حقوق
كفاح السوداني/ كتلة امتداد
علي الحميداوي/ تحالف قوى الدولة
جبار الكناني/ كتلة حقوق
قحطان عدنان كامل/ تحالف الفتح
مهدية اللامي/ تحالف العقد الوطني
حسين مؤنس/ كتلة حقوق
زينب الموسوي/ تحالف الفتح
علاوي نعمة/ تحالف قوى الدولة
صائب الحجام/ كتلة امتداد
شذى العزاوي/ تحالف تقدم
عباس الجبوري/ تحالف العقد الوطني
انسجام الغراوي/ تحالف قوى الدولة
حسين حبيب/ مُستقل
حميد الزاملي/ تحالف الفتح
كامل العكيلي/ كتلة قادمون
فاتن القرغولي/ كتلة امتداد
علي الفياض/ائتلاف دولة القانون
سهيلة الساعدي/ كتلة تيار الفراتين
معين الكاظمي/ تحالف الفتح
حمد الموسوي/ التحالف المدني
نهال الجعفر/ تحالف تقدم
ياسين غباوي/ مستقل
علي المكصوصي/ كتلة العراق الوطنية
حيدر حامد/ تحالف العقد الوطني
اسعد الحموزي/ ائتلاف دولة القانون
فاطمة البوفياض/ كتلة النور
عامر عبد الجبار/ كتلة الفاو زاخو
سارة الصالحي/ تحالف تصميم
طاهر البطاط/ تحالف تصميم
هيثم الزركاني/ مستقل
هاتف المشعل/ تحالف تصميم
نادية العبودي/ كتلة حقوق
انتصار المالكي/ تحالف قوى الدولة
امل الناصري/ تحالف الفتح
وليد السهلاني/ تحالف الفتح
هيفاء الخليف/ كتلة المحافظون
كاظم المغصوب/ مستقل
زينب الخزرجي/ تحالف قوى الدولة
علا الشناوه/ تحلف الفتح
حسين الاسدي/ كتلة النهج الوطني
هدى السعيدي/ كتلة قادمون
محسن العامر/ كتلة حقوق
دنيا الشمري/ مستقلة
طالب الياسري/ ائتلاف دولة القانون
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