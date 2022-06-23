أول تعليق لعلاوي بعد جلسة اليوم

اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الخميس، أن تشكيل الحكومة من دون وجود الكتلة الصدرية لن يزيد الامور الا تعقيداً.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، إن "المضي بتشكيل الحكومة من دون وجود الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات والتي اثبتت انها لا تبحث عن المناصب بقدر بحثها عن تشكيل حكومة وطنية لن يزيد الامور الا تعقيداً".

وأضاف "كان الاجدر تسخير كافة الجهود والامكانيات لعدول نواب الكتلة الصدرية عن الاستقالة واجراء حوارات وطنية بناءة يشترك فيها جميع القوى الوطنية باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب وتنبثق عنها حكومة وطنية تمثل جميع ابناء شعبنا".

وعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة استثنائية شهدت اداء النواب البدلاء اليمين الدستورية بدلاً عن النواب الصدريين.