العراق وإيران يتفقان على جملة ملفات

وقال الكاظمي في في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، في طهران، إنه اتفق مع رئيسي على دعم الهدنة في اليمن والتهدئة في المنطقة وتذليل تحديات الأمن الغذائي.وأضاف، "اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران، كما ناقشنا تحديات المنطقة والتعاون المشترك".في السياق، أشار رئيسي إلى أن "العلاقات بين طهران وبغداد عميقة وهناك إرادة لتطويرها"، مردفاً أن "أوثق العلاقات من بين جيراننا هي علاقة العراق وإيران على مختلف المجالات".وبين، أنه "جرت مناقشة مشروع الربط السككي بين البصرة - شلامجة وتسريع إنجازه"، منوهاً إلى أن "العراق اتخذ خطوات لتسهيل وصول الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة وتم الاتفاق على تقديم تسهيلات أكبر".وشدد رئيسي، على ضرورة "انطلاق حوار بين دول المنطقة لتسوية مشكلاتها"، مستدركاً أن "خطوات التطبيع لن تجلب الأمن للكيان الصهيوني".