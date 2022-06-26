نائب يكشف عن عزم نواب مستقلين تقديم إستقالاتهم

كشف النائب المستقل علي الساعدي، الأحد، عن عزم نواب مستقلين تقديم إستقالاتهم من البرلمان.

وقال الساعدي في بيان، إن "هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين لغرض تقديم إستقالاتهم بسبب ما طرأ من إحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة".

واعتبر أن "هذا سينتج حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع ويخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والإجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية"، مشدداً بالقول "سنلجأ الى ترتيب قواعدنا الشعبية تمهيداً للمرحلة المقبلة".