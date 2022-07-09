بعد صالح.. الكاظمي يجدد مواقف العراق الثابتة إزاء قضايا الشعب الفلسطيني العادلة

السومرية نيوز – بغداد

تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي أعرب خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للشعب الفلسطيني بالمناسبة، إذ أكّد على عمق الروابط التأريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، جدد الكاظمي، مواقف العراق الثابتة إزاء قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، متمنياً دوام الرفاه والاستقرار والتقدم للعراق وفلسطين، وسائر شعوب المنطقة".