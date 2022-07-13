رسمياً.. الكاظمي يعلن مشاركته في "قمة" الرياض

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية".وأشار البيان إلى أن "المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".وأضاف، "تأتي تلبية العراق لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمشاركة في هذه القمة استمراراً لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".