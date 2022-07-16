اختتام قمة جدة للامن والتمنية في السعودية

وشهدت القمة طرح مجموعة مبادرات في مجال السلام والتنمية في المنطقة من بينها مبادرة العراق التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظي والمتعلقة بانشاء بنك الشرق الأوسط للتكامل والتنمية من خلال شراكة بين دول المنطقة واستثمار الأموال من الفائض النفطي.وشارك في قمة جدة بالإضافة الى المملكة السعودية الدولة المضيفة ،العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي ،بالإضافة الى الرئيس الأميركي جو بايدن.