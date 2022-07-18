الكاظمي يعلن قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير، "ترأس اجتماعاً خصص لمناقشة خطط تأهيل وإعادة إعمار مطار الموصل الدولي، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية".وأضاف أن "الاجتماع شهد -الذي حضره وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومحافظ نينوى، وعدد من المسؤولين المختصين- استعراض المخططات، والتصاميم الجديدة للمطار، وتحديد الكلف المالية الخاصة بالتنفيذ".وتابع، ان "رئيس مجلس الوزراء اكيد خلال الاجتماع المضي بما تعهّد به لأهالي الموصل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووضع حجر الأساس لمشروع المطار قريباً بعد استكمال جميع المتطلبات".وبيّن الكاظمي حسب البيان، أن "الحكومة عازمة على إنهاء مشاريع الإعمار المتأخرة في المحافظة، وتذليل كلّ المعوقات التي تواجهها؛ من أجل إظهار المحافظة بحلّة جديدة بعد سنوات من المعاناة بسبب الإرهاب".