نائب: سيتم الطعن بجميع العقود والقرارات التي صدرت عن حكومة تصريف الأعمال

السومرية نيوز – بغداد

كشف النائب عن كتلة بابليون، دريد جميل، اليوم الاربعاء، عن تحركات برلمانية تخص القرارات والاوامر التي صدرت من حكومة تصريف الاعمال خلال الفترة الماضية.



وقال جميل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع القرارات والاوامر التي صدرت من حكومة تصريف الاعمال سوف يتم الطعن به ونقضها".

فيما طالب عدد من النواب، بإلغاء جميع العقود التي وقعتها حكومة تصريف الاعمال خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، استمرار قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية بالتعاقد استثناءً من تعليمات العقود الحكومية لسنة (2014)، داعياً إياها الى تصحيح منهجها والالتزام بالأطر القانونية وكذلك تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية.