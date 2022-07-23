وزير الخارجية يصل إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة مناقشة الاعتداءات التركية

وقال مراسلنا، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل الى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة مناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية".وفي وقت سابق، دعت رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة للبرلمان يوم السبت المقبل لبحث تداعيات الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.وأثار القصف الذي تسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، غضب الرأي العام العراقي، لا سيما وأن غالبية الضحايا هم من وسط وجنوب البلاد، الذين يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان المحاذية لتركيا، هرباً من الحرّ.