البرلمان يبدأ جلسته بمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية

وذكر إعلام البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 1، بالفصل التشريعي الثاني".وأضاف، أن "عدد الحضور في جلسة البرلمان ٢٤٢ نائباً".وكان مجلس النواب، قد خصص في وقت سابق، اليوم السبت، موعداً لعقد جلسة يتم فيها مناقشة الاعتداء التركي على محافظة دهوك، والذي تسبب بمقتل تسعة مواطنين وإصابة 29 آخرين.وتوجه العراق صوب مجلس الأمن الدولي، طلب منه عقد جلسة طارئة، لمناقشة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.