تركيا تدين استهداف قنصليتها في نينوى وتوجه دعوة للسلطات العراقية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع اليوم على القنصلية العامة لتركيا في الموصل والذي لم يسفر عن وقوع خسائر بالارواح، ونتوقع تقديم المسؤولين عنه للعدالة في اقرب وقت".ودعت الوزارة السلطات العراقية "للوفاء بمسؤوليتها في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية".وتابعت، "كما أنه من الخطير والمثير للتفكير أن هذا الهجوم وقع خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد استجابة لدعوة السلطات العراقية وفي الوقت الذي يتم فيه اتهام بلدنا واستهدافه بشكل غير عادل".وختمت الخارجية التركية بيانها بتجديد دعوتها للسلطات العراقية "للتركيز على محاربة الارهاب ووضع حد للوجود الارهابي على اراضيه والذي يشكل تهديدا لدول الجوار وللبعثات الدبلوماسية".