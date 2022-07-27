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"تعادل الهدر المالي لخزينة الدولة شهرياً".. الكشف عن مخصصات وزير النقل

سياسة

2022-07-27 | 08:16
Alsumaria Tv
"تعادل الهدر المالي لخزينة الدولة شهرياً".. الكشف عن مخصصات وزير النقل
2,499 مشاهدة

اظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النقل، تفاصيل ومقدار المبالغ والمخصصات التي يتقاضاها وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال "ناصر حسين بندر" والتي تصرف كراتب شهري عن منصب الوزير.

وتضمنت الوثيقة التي وردت للسومرية نيوز، ان "وزير النقل يتقاضى مبلغ مقداره ٤ ملايين دينار راتب اسمي، وكذلك مخصصات شهادة جامعية بلغت (مليون وثمانمائة الف دينار) رغم انه لا يملكها، فضلا عن مخصصات منصب مقدارها (مليونا دينار) والمخصصات الزوجية مقدارها (خمسون الف دينار)".

وبينت الوثيقة، ان "مجموع الرواتب يكون مقداره (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون الف دينار) وهو مقدار الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة شهريا وذلك نتيجة تنصيب ناصر حسين بندر وزير النقل بشكل مخالف للمادة ( ٧٧ / ثانيا ) من الدستور بسبب عدم امتلاكه شهادة جامعية الامر الذي تم اثارته حاليا من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب وتم احالة الملف بالكامل الي هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزرير النقل الحالي استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧ ) في ٥ / ٧ / ٢٠١٦ والتي عمل بندر على اخفائها لكونها قد الغت معادلة الشهادة التي اخترعها لنفسه (بكلوريوس علوم طيران) وبشكل مخالف لتعليمات رقم ٥ لسنة ١٩٧٦".



وفي وقت سابق، أشر النائب عدنان الجحيشي ارتكاب وزير النقل "ناصر حسين بندر" عدة مخالفات تخص معادلة شهادته من أجل تسنم المناصب الحكومية من بينها وجود شبهات تزوير وتلاعب في محاضر لجنة معادلة شهادات الطيارين، وكما في الوثائق أدناه:





إلى ذلك، أحالت النائب عالية نصيف، مجموعة مخالفات لوزير النقل "ناصر حسين بندر" والخاصة بإجراءات معادلة الشهادة الجامعية، وذلك عن قيامه باستغلال وظيفته عندما كان يشغل منصب مدير عام لسلطة الطيران المدني (سابقاً) وكما موضح في الوثائق أدناه:




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