الأمم المتحدة تبدي موقفاً من تظاهرات اليوم

وقالت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية. ولكن يمضي ذلك جنباً إلى جنب مع احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".وشددت على ضرورة "أن تظل المظاهرات سلمية وتمتثل للقانون".واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد قبل ان يقتحموا مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.