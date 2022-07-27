عضو بالإطار التنسيقي: دخول الخضراء تم بالترتيب مع الكاظمي

اعتبر عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، الأربعاء، أن الإطار لجأ الى الأمور الدستورية والقانونية في الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، معتبراً أن دخول المنطقة الخضراء تم بالترتيب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وقال الزبيدي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لا نعرف الأمور الى أين ذاهبة وهذه الأمور لا تبقي للوضع السياسي أي استقرار أو انسجام".

وأضاف أن "السوداني هو ليس مرشح الإطار فحسب هو سيكون رئيس وزراء العراق"، مشيراً الى أن "الإطار التنسيقي لجأ الى الأمور الدستورية والقانونية في ترشيح رئيس الوزراء".

ولفت الزبيدي الى أن "خلط الأوراق في الشارع عواقبه وخيمة"، معتبراً أن "إدخال الشارع في الخلافات السياسية ليس من الحكمة والعقل".

وتابع أن "التيار الصدري ليس في منأى من جميع الحكومات والأمور يجب أن تذهب لطاولة المفاوضات والتفاهم"، مضيفاً أن "دخول الخضراء تم بالترتيب مع الكاظمي وبإيعاز للقوات الأمنية".

واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ودخلوا الى البرلمان، قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.