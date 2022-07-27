قيادي كردي يكشف عن سيناريوهين بشأن منصب رئيس الجمهورية

وقال الهركي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "نحن أمام مشهد سياسي جديد، وأمام سيناريوهين لا ثالث لهما أما نتفق على مرشح أو نذهب للفضاء الوطني".وأضاف أن "برهم صالح هو المرشح الرسمي للحزب"، "معرباً عن أمله أن "تسير السفينة العراقية الى بر الامان".وأشار الى أن "تظاهرات اليوم ربما كان لها تأثير"، مشيراً الى أن "التيار الصدري له قوة في الشارع ونحن مع الحل الوطني العراقي".واقتحم متظاهرون، اليوم الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد ودخلوا الى البرلمان، قبل أن ينسحبوا بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهم.