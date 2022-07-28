وزير الصدر بشأن تظاهرات الخضراء: اليوم "جرة إذن" وغداً ثورة إصلاح

وجاءت تدوينة العراقي بالنص الآتي:- جماهير منضبطة- مظاهرات سلمية- عفوية منقطعة النظير- سرعة اقتحام ومباغتة- شجاعة وقوة قلب- طاعة للقائد- تفهّم عالي المستوى لذوقه وأمانيه- كانت موطئ يغيض ويخيف الفاســدين والتبــعيين- كانت بجزء قليل من التيار.. فماذا لو كان التيار بثقله المتعارف ؟- اليوم جرة إذن.. وغداً ؟!- ثورة إصلاح في شهر الإصلاح وامتداداً لسيد الإصلاح الإمام الحسين عليه السلام- تعاون القوات الامنية زادها الله قوة وشرفاً وعزة- اشتراك بعض الأحبة من ثوار تشرين.. جعلتها ملحمة عراقية.. شكراً لهم- رسالة استلمتها الأحزاب وفهمها القضاء واستوعبها العالم أجمع- لعلها تصلح أن تكون رسالة للتطبـ•ـيعيين والمهادنين ولل (ميم)- بالأمس ضد الدكـ•ـتاتور واليوم ضد الفـ*ـساد والتبـ•ـعية لذا قد ذكرتنا بالثورة الشعبانية- رفعتم رؤوسنا عالياً.. زادكم الله عزة وشرفاًوتابع قائلا: "آخر تدخل من قبل (سماحته) بشأن المظاهرات إذا استمر الفاســدون على غيّهم وعنادهم وفســادهم وظلمهم وتبعـ•ـيتهم وكرههم للوطن.. فالشعب إذا كان بهذا الانضباط فيستحق أن يكون هو القائد وهو من يقرر مصيره".وختم بالقول، "فهنيئاً للوطن بكم وهنيئاً لكم بالوطن، فقد أعزّ الله بكم الوطن وأعزكم به".