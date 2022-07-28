Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تنقل مقاتلات "إف 22" إلى بولندا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نصيف تهاجم النقل: شخص من خارج الوزارة يتحكم بها ويعاقب مَن يشاء

سياسة

2022-07-28 | 05:42
Alsumaria Tv
نصيف تهاجم النقل: شخص من خارج الوزارة يتحكم بها ويعاقب مَن يشاء
1,071 مشاهدة

دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، هيئة النزاهة والادعاء العام الى فتح الملفات الخاصة بوزارة النقل ومعرفة الطريقة التي تدار بها اليوم من قبل الوزير الحالي، مبينة أن شخصاً من خارج الوزارة (تاجر) بات يتحكم بمفاصل الوزارة الى درجة أنه يأمر بمعاقبة من يشاء .

وقالت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة اليوم تعيش حالة من الرعب بسبب الممارسات الانتقامية المتمثلة بنقل الموظفين الى اماكن اخرى وتشكيل اللجان التحقيقية التعسفية من اجل تخويفهم، وهذه الممارسات تنفذ وفق توجهات الشريك التاجر (ع.ر) والذي يتحكم اليوم بجميع مفاصل الوزارة".

وبينت ان "هذه العلاقة بين الطرفين ليست بالجديدة وانما كانت منذ ايام إدارة الوزير الحالي لسلطة الطيران المدني وتوقيع عقد الجباية مع الشركة الوطنية العائدة ملكيتها الى (ع.ر) وقد فسخ عقدها مع السلطة بسبب سرقتها اموال جباية وقد تمت استعادة البعض منها من قبل هيئة النزاهة عام 2015، وكذلك التلاعب بحقوق النقل الجوي الخاصة بالخطوط الجوية العراقية وبين احدى دول الجوار من خلال زيادة عدد الرحلات لتلك الدولة على حساب العراق مقابل مبلغ مالي يصل الى 4 آلاف دولار عن كل رحلة لاتقوم بها الخطوط الجوية العراقية والتي تصل الى 30 رحلة من اصل 90 يفترض أن يقوم بها العراق".

واشارت نصيف إلى، ان "هناك شكوى وصلت من قبل موظفي شركة ناس وذلك بسبب توقيعهم عقود عمل تتضمن راتباً قدره 800 دولار ولكن يتم تسليم الموظف 400 دولار فقط ويتم سحب الفرق لصالح الشركة الوطنية شريكة شركة ناس".

وجددت نصيف دعوتها الى هيئة النزاهة والادعاء العام لـ"فتح ملفات الفساد التي تخص وزارة النقل والمنشأة العامة للطيران المدني وبالاخص فيما يتعلق بالدور الذي يمارسه هذا التاجر (الشريك) " .
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:52 | 2022-07-28 06:52
06:48 | 2022-07-28 06:48
06:44 | 2022-07-28 06:44
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.