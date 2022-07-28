قيادات بالتيار الصدري تلمح لعودة التظاهرات في هذا الموعد

وذكر الجابري في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "الشعب يقول أليس السبت بقريب"، حتى تلاه المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حازم الأعرجي بمنشور آخر قال فيه: "السبت جاهزون".

ونشر عضو المكتب الإعلامي للتيار الصدري، صفاء الأسدي قائلاً: "إن موعدهم السبت أليس السبت بقريب"، فيما نشر آخرون مقربون من قيادات التيار الصدري، بأنهم مستعدون ليوم السبت.

ومن المؤمل، أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.