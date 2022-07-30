تزامناً مع التظاهرات.. الكاظمي يصدر توجيهاً هاماً للقوات الأمنية - عاجل

وقال الكاظمي وفق بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، إن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".وأضاف، أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.