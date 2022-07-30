علاوي يوجه دعوة للقيادات السياسية: المرحلة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة

وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "نعيشُ الان في مرحلةٍ خطرة تجاوزت كل الاحتمالات السيئة ولا تحتملُ مزيداً من التصعيد وتستوجب التحلي بالحكمة والاتزان ودرء الفتنة".ودعا، "القيادات السياسية والوطنية والسلطات الثلاثة الى التهدئة وضبط النفس اولاً ومن ثم الجلوس الى طاولة حوارٍ وطني عاجل يضعُ في اولوياته امن العراق ووحدته واستقراره وسلامة ابنائه".