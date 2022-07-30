العبادي يدعو لاعتماد لغة الحوار للخروج من عنق الأزمة

وقال العبادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة الى الحوار والاتفاق، على أن يكون العراق وأمنه ومصالح ابناءه هو الكلمة السواء التي يجب ان نتفانى في سبيلها، إنقاذاً من الفتن والمنزلقات".واضاف: "أملي من الاخوة والكتل جميعا، اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد".واوضح الاعبادي: "من هذا المنطلق نعلن استعدادنا لتقريب وجهات النظر بين الاخوة للخروج من عنق الأزمة، وابعاد الوطن والمواطنين عن اي فتنة لا سمح الله".