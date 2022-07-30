العزم يدعم السلطة القضائية ويدعو لإبعاد الصراعات عن أمرين "مهمين"

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يدعو جميع الاخوة القادة السياسيين في العراق الى تغليب المصالح العليا للوطن ،وابعاد اي صراع سياسي عن امرين مهمين هما المؤسسة القضائية التي هي حصن الوطن الحصين وكذلك تجييش الشارع وعسكرة المجتمع وزجه بالخلافات البينية السياسية".واضاف: "ونرى ضرورة معالجة الامور من خلال الحوار المفتوح والتواصل المباشر بين الاخوة القادة السياسيين الذين نثق بقدرتهم وحكمتهم وتحييد الوسائل الميدانية وحصر الحوار داخل اروقة البيت السياسي العراقي بعيدا عن التأثر بالخارج او التأثير على الاشارع والجوء اليه تجنبا لوقوع ما لايحمد عقباه".