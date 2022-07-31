نائب مستقل: داعمون لأي خطوة تستهدف إصلاح النظام

أكد النائب المستقل رائد المالكي، الأحد، دعمه لأي خطوة تستهدف إصلاح النظام السياسي، فيما اعتبر أن عقد جلسة للبرلمان خارج بغداد غير منطقي.

وقال المالكي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لا احد يختلف على حاجة النظام السياسي العراقي للإصلاح والتغيير"، معتبراً أن "تغيير النظام تأخر ودعوات تغييره ليست المرة الأولى".

وأضاف أن "موقفنا النيابي وهو داعمون لأي خطوة ولأي إجراء يستهدف إصلاح النظام السياسي"، مشدداً بالقول "لا نؤيد أي عمل غير سلمي لتحقيق الإصلاح".

ولفت المالكي الى أن "إحداث فراغ في السلطة هذا الأمر لا يقبله السيد الصدر".

وبشأن إمكانية عقد جلسة للبرلمان خارج بغداد، قال المالكي "من الناحية القانونية ودستورياً جائزة لكنه أمر غير منطقي"، مضيفاً أن "المشكلة ليست مشكلة مكان لعقد جلسة".

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، فيما وجه دعوة للعشائر العراقية والقوات الأمنية والحشد الشعبي، مؤكداً عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.

وكان متظاهرون قد أقدموا أمس السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.