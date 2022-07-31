مقرب من الصدر يحذر من المندسين في "صفوف الثوار"

حذر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، من المندسين في صفوف "الثوار".

وقال صالح محمد العراقي في بيان، "أما بعد، فالحذر الحذر من المندسين في صفوفكم أيها الثوار.. وعليكم بالإبلاغ عنه ورفض كل أعمال العنف والتخريب وإراقة الدماء".

وأضاف "من هنا أدعو الأحبة من القوات الأمنية للحيطة والحذر والإنتباه فالشعب شعبكم والإصلاح لا يتحقق إلا بكم".

وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.