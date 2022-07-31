السامرائي يدعو الى الإحتكام للدستور وتغليب مصلحة البلد

دعا رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الاثنين، الى الإحتكام للدستور وتغليب مصلحة البلد.





وأضاف أن "أي خيار يذهب بنا إلى لغة التصادم والمواجهة لن يصب الإ بصالح الإرهاب وأعداء العراق".



وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر"، إن "الإحتكام إلى الدستور وتغليب مصلحة البلد العليا وحفظ الأمن والإستقرار والسلم الاهلي والإلتزام بلغة الحوار هو الأساس الذي نحتكم له ونعمل تحت سقفه وهو خيارنا الوحيد".وأضاف أن "أي خيار يذهب بنا إلى لغة التصادم والمواجهة لن يصب الإ بصالح الإرهاب وأعداء العراق".وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، فيما أكد عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.

وبعد ساعات، أعلن الإطار التنسيقي، عن وقوفه مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية، فيما حذر من "الانقلاب" على الشرعية.