"شأن داخلي".. أول تعليق إيراني رسمي على أحداث العراق - عاجل

وأوضح كنعاني بحسب وكالة مهر للأنباء، حول موقف إيران من التطورات الأخيرة في العراق، أن "العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، نحن نتابع التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية".وشدد على أن "إيران أكدت دائما على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في هذا البلد الجار والصديق والشقيق وتؤمن بأن أمن العراق هو أمن إيران والمنطقة. مضيفا نحن نتابع تطورات هذا البلد بدقة وحساسية".