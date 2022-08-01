الحكيم يعلن تأييده لبيان الكاظمي الأخير

أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، تأييده لبيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير، كما أعلن تأييده مطالبة جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.

وقال الحكيم في بيان، "نعلن عن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والتي تبنينا الكثير مما ورد في بنودها مرات عدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الإنسداد السياسي في البلاد".

وأضاف "كما نؤيد مطالبة جميع المتظاهرين الإلتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتبر، اليوم الاثنين، أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.