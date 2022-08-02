الخزعلي: العامري قارع النظام البائد ودافع عن العراقيين

وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "العامـري، يبقى شـيخ المجاهديـن، الذي شهدت لـه سـاحات البطولة بالمواقف المشرفة، ابتـداء مـن مقارعتـه للنظام العفلقـي البائـد، وصولاً الى وقفتـه المعروفة في الدفـاع عـنالعراق والعراقييـن إبـان الغـزو الداعشي، فهـو بقيـة السـيف، ورفيـق الشهداء القـادة، الذي سيبقى سائرا عـلى دربهـم في توحيد الكلمة ورص الصفوف".واختتم الخزعلي، تغريدته بوسم قال فيه، إن "العامري شيخ الإطار".