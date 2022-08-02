"المشروع الوطني" يؤيد دعوة الكاظمي: لا تكون لتقاسم مناصب وتغانم مصالح

وقال المشروع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نؤيد وندعم دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار الوطني، ونؤكد ضرورة ان لا يكون حوارا لتقاسم مناصب وتغانم مصالح ما تبقى من كيان الدولة، بل ان يكون حوارا وطنيا شاملا يتبنى قرارات شجاعة لإجراء تغييرات جوهرية بالعملية السياسية وتعديل للفقرات الجدلية بالدستور، وفرض هيبة وسلطة القانون على الجميع، فضلا عن محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وقتلة المتظاهرين وكل من يثبت تورطه بالدم العراقي".وجدد دعوته، لكل الاطراف السياسية، "بضرورة التنازل والتضحية بالمكاسب الحزبية مهما كانت، وان يضعوا مصلحة العراق والعراقيين نصب أعينهم، وان يدركوا انه ليس من مصلحة اي طرف الذهاب نحو الهاوية التي ستعصف بالجميع".وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد دعا أمس الاثنين، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ.