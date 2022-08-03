صالح والكاظمي يؤكدان على التزام التهدئة والركون إلى الحوار - عاجل

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن صالح استقبل اليوم الأربعاء 3 آب 2022، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لبحث "الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية الأخيرة، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار، والتزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتُحقق مصالحهم وتطلعاتهم".وتم التأكيد، وفق البيان، على "أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، والحؤول دون أي تصعيد يستغله المتربصين بالبلد وشعبه، واليقظة والحذر من محاولات فلول الإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها على أكمل وجه".