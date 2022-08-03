العامري يجدد التأكيد: لا حل الا عبر تهدئة التشنجات

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نؤكد ما اكدناه سابقا ان لا حل للازمة الحالية الا عبر تهدئة التشنجات ، وضبط النفس ، والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد ، لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ ١-٨-٢٠٢٢ بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد ، والذي دعا فيه الى حوار وطني شامل ، ونشد على ايدي كل الخيرين الساعين للوصول الى مخرج لهذه الازمة يرضي كل الاطراف".وأضاف، "حمى الله العراق واهله من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".