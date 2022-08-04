الحكيم: التغيير بحاجة إلى اعتماد القانون والدستور لتنفيذه

السومرية نيوز – بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن التغيير والإصلاح يُنفذان عبر السياقات القانونية والدستورية.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحكيم بحث خلال لقائه السفير البريطاني مارك برايتون تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا".

وبحسب البيان، أكد الحكيم "ضرورة الحوار بين الأطراف السياسية تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "التغيير والإصلاح بحاجة إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لتنفيذه".

وأشار إلى أن "النظام السياسي حدد آليات الإصلاح والتغيير من داخله"، مجددا دعوته لكل القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع السياسي الحالي".