الإطار التنسيقي يعلن دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات

أعلن الإطار التنسيقي، الخميس، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة.







وقال الاطار في بيان، "نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الاجواء الامنة لاجراءها".

وأضاف "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها.. ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".





وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، ومن ثم دعا بعد أيام الى انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، مطالباً باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.