المالكي: لا حل للبرلمان ولا انتخابات إلا بعودة المجلس للانعقاد

وقال المالكي في حديث تلفزيوني بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن "ثورة الطف اثبتت أن قوة الطغيان والانحراف والكفر مهما تفرعنت فإن الامة ستجمع شتاتها ولو بعد حين".وأضاف أن "العراق بلد المكونات وشعبه يتشكل من مكونات، ولا يمكن أن تفرض إرادة عليه إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب".وتابع المالكي "لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس الى الانعقاد وهو من يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به لان العراق ونظامه أمانة في اعناقنا".