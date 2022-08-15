نائب عن بدر: يجب التنازل عن سقف المطالب العالي لحل الازمة

وقال العنبكي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري كان ملزم امام جماهيره لايجاد حل للازمة وتحريك المياه الراكدة من خلال اللقاءات مع جميع الشركاء السياسيين ".واضاف: "يجب ان تكون هناك حلول عبر الحوار وجولة العامري كانت بداية لجولات قادمة للم الشمل والحوار مع الجميع"، موضحا انه "يجب النتنازل عن سقف الماطالب العالي للوصول الى حل يرضي الجميع من اجل العراق ويجب ان نجد حل للازمة التي تهدد السلم الاهلي".واشار العنبكي الى ان "العملية السياسية شابها الكثير من السلبيات بالاضافة الى وجود بعض الايجابيات واذا اردنا ان نعيد الانتخابات يجب ان نعدل قانون الانتخابات ويجب ان يكون البرلمان صاحب الدور الاكبر في تحديد الخطوات القادمة".واوضح ان "مبادرة العامري اتت بحلول كانت مقبولة من قبل الاطار والجميع اصبح يعرف ان الحوار هو الحل الاوحد للخروج من الازمة واعادة الانتخابات يجب ان لا يكون فيها اخطاء مثل الانتخابات السابقة".