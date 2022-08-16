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السومرية نيوز تنشر نص استقالة وزير المالية
سياسة
2022-08-16 | 14:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
5,610 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، نص استقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي الذي قدمها اليوم الثلاثاء.
وقدم وزير المالية، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.
وادناه نص الاستقالة:
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