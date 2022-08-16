السومرية نيوز تنشر نص استقالة وزير المالية

تنشر السومرية نيوز، نص استقالة وزير المالية علي عبد الامير علاوي الذي قدمها اليوم الثلاثاء.

وقدم وزير المالية، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء. وادناه نص الاستقالة: