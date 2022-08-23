القضاء يباشر بإجراءات جمع الادلة بشأن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية - عاجل

السومرية نيوز – بغداد

باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، اليوم الثلاثاء، بإجراءات جمع الادلة بشأن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية.



وقالت مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق الكرخ الاولى باشرت بإجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس القضاء الأعلى، تعليق عمله إثر الاحتجاجات أمام مبناه، فيما وصفها بـ"غير الدستورية ومخالفة للقانون".

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا والكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصادر قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وتابع البيان، أن "المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".