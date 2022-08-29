بعد الاعتزال السياسي.. مكتب الصدر يصدر 3 توجيهات هامة - عاجل

وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، : "يمنع منعا باتا التدخل باسم التيار الصدري في جميع السياسية والحكومية، بل وجميع المعاملات المتداولة في مفاصل الدولة والحكومة وجميع المؤسسات والعناوين الاجتماعية الاخرى".وأوضح: "يمنع منعاً باتًا رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري".وأضاف: "يمنع منعاً باتاً تداول أو استعمال اي وسيلة اعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري".