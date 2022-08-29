بعد اعتزال الصدر.. ائتلاف علاوي يوجه رسالة للقوى السياسية - عاجل

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الائتلاف يحذر مجدداً من خطورة الأوضاع وتداعياتها المأساوية على الشعب العراقي عامة، ويحذر من مخاطر تصاعد وتيرة الصراعات السياسية واي تدخل خارجي في العراق او مجريات الاحداث التي وصلت الى الذروة في التصلب والتشظي والانقسام، فانه يدعو الأطراف السياسية كافة الى تغليب منطق الحكمة والتهدئة والشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، الذي نحتاجه اليوم جميعا أكثر من أي وقت مضى، أمام جسامة المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية".وأضاف، أنه "لا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني الجامع لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية والمهنية على قاعدة الوطنية والمواطنة والقبول المتبادل والعدالة السياسية والاجتماعية، ونبذ كل أشكال المحاصصة والغلبة والاقصاء".وقبل قليل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.وبعد اعتزال الصدر، أصدر المكتب الخاص به، بيانا، وجه فيه بمنع التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري".