الفياض: نؤكد ونكرر ثوابتنا في حماية العملية السياسية

وقال الفياض في كلمة له، "ما هو مؤسف في هذه الأحداث انها لا تعبر عن مدرج وطني وسياسي".وأضاف "نحن في هئية الحشد الشعبي سنبقى معاهدين أبناء شعبنا البطل على أن نكون خارج الاصطفافات السياسية"، مشدداً بالقول "نؤكد ونكرر ثوابتنا في حماية العملية السياسية وإحترام التداول السلمي للسلطة".وناشد الفياض كل الأطراف أن "تتصرف بمسؤولية عالية تجاه هذا الوطن وأمنه واستقرار وان نحتكم الى الدستور والقوانين"، مضيفاً "يجب أن لا نفرط بالمنجز العراقي الذي ما جاء الا بعشرات آلاف من الضحايا والشهداء".