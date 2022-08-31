Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة تخص الحرب في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سرايا السلام: لن تتشكل حكومة توافقية

سياسة

2022-08-31 | 09:29
Alsumaria Tv
سرايا السلام: لن تتشكل حكومة توافقية
17,853 مشاهدة

أكدت سرايا السلام، اليوم الأربعاء، أنه "لن تتشكل حكومة توافقية".

وقال المسؤول العام للسرايا أبو مصطفى الحميداوي، في منشور على فيسبوك، "حكومة توافقية وبذوق خارجي لن تتشكل".

وشهد يوم الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، ثم اندلعت بعدها اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
Play
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
Morning Live
Play
Morning Live
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
Play
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
Play
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
عشرين
Play
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
Play
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
Play
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
Play
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
رحال
Play
رحال
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
Play
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
Play
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
مع محسّد
Play
مع محسّد
مدافع التخيلات! تُعسكر غريزة الانقلابات!! - حلقة ٨٥ | الموسم 2
15:00 | 2022-08-26
Play
مدافع التخيلات! تُعسكر غريزة الانقلابات!! - حلقة ٨٥ | الموسم 2
15:00 | 2022-08-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
Play
الزعفرانية، سوق الهوى - الحلقة ٢٨٤ | الموسم 5
05:00 | 2022-08-31
Morning Live
Play
Morning Live
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
Play
مخاطر كثرة الإنجاب على الأسرة والمجتمع - الحلقة ١١٢ | 2022
05:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
Play
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
عشرين
Play
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
Play
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-08-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
Play
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
Play
اعتزال الصدر يربك النظام .. نهاية مفتوحة لصدامات الخضراء - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-29
لقطات
Play
لقطات
عراقية الى كوكب القمر | Morning Live
05:00 | 2022-08-28
Play
عراقية الى كوكب القمر | Morning Live
05:00 | 2022-08-28
رحال
Play
رحال
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
Play
التمور العراقية من صحراء كربلاء - الحلقة ٢١ | الموسم 3
14:50 | 2022-08-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
Play
من ٢٧ آب الى ٢ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-08-27
اعلان
محتمل
محتمل
مستبعد
مستبعد
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.