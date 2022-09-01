الأعرجي وصالح على طاولة واحدة لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاء بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخراً".وأكّد رئيس الجمهورية وفق البيان، أن "الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف"، مشيراً إلى "أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء، وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني".