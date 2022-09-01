المحكمة الاتحادية ترفع جلسة حل البرلمان وتحدد موعد إصدار القرار - عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بأن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل البرلمان.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية ترفع جلستها في دعاوى حل البرلمان وتحدد الاربعاء القادم موعداً لإصدار القرار".

ويوم أمس، قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.

وقال مصدر قضائي، لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".