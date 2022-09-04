بغداد وواشنطن يؤكدان ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".واضاف انه "تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات، والتأكيد على أهمية الدور العراقي المحوري في المنطقة وضرورة ضمان أمنه واستقراره".وتابع البيان انه "بشأن الأوضاع الداخلية في البلد، أشار الرئيس برهم صالح إلى "مسار الحوار والتلاقي والمساعي القائمة لمعالجة المسائل السياسية، فيما أكدت السيدة باربرا ليف التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم الحوار لمعالجة الأزمة السياسية وبما يُرسخ الاستقرار ويحقق التقدم للعراقيين".